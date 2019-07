Kosovo: dimissioni Haradinaj, opposizione chiede a presidente Thaci di avviare consultazioni per elezioni anticipate (3)

- Haradinaj ha annunciato le dimissioni al termine della sessione di governo di ieri, spiegando che la convocazione a L'Aja è la causa della sua scelta. “Non è stata una decisione facile, questa è la realtà", ha dichiarato Haradinaj in conferenza stampa, spiegando che non avrebbe potuto svolgere l'incarico di primo ministro essendo al contempo tra i sospettati del Tribunale speciale dell'Aja. Haradinaj ha quindi chiarito che il governo del Kosovo continuerà a completare i propri compiti senza vuoti di potere, non escludendo l’ipotesi di elezioni anticipate. "Il Kosovo deve essere pronto per le elezioni", ha detto invitando "altri" a comprendere che "siamo uno Stato sovrano". "Le responsabilità passano ora al presidente per avviare le consultazioni per una data delle elezioni", ha dichiarato Haradinaj. L'annuncio delle dimissioni è giunto poco dopo che lo stesso premier dimissionario aveva confermato un nuovo incontro tra le leadership politiche di Kosovo e Serbia in programma a Parigi per il mese di settembre. Nei mesi scorsi si erano registrate diverse tensioni tra il premier e il presidente Thaci, in particolare per quanto riguarda la gestione del dialogo con la Serbia. Tali tensioni erano proseguite nei giorni scorsi con uno scontro in particolare tra Haradinaj e il presidente del parlamento Veseli, leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), partner della coalizione di governo. (Kop)