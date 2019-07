Riforma: Brescia (M5s), domani in aula legge per voto 18enni al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giuseppe Brescia (M5s), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, annuncia l'arrivo nell'aula della Camera domani di "una riforma costituzionale non prevista dal contratto di governo. Con una piccola modifica all'articolo 58 della Costituzione, eliminiamo finalmente una discriminazione ingiusta e anacronistica. Anche i diciottenni potranno votare per il Senato e non dovranno aspettare di compiere 25 anni. Spero - dice il primo firmatario della proposta di legge - che i lavori parlamentari ci consentiranno di approvare questa proposta di legge prima della pausa estiva". "In poche settimane in commissione abbiamo lavorato con sostegno trasversale a quest'innovazione che riguarda 4 milioni di giovani tra i 18 ai 24 anni. Nel frattempo, il testo sul taglio dei parlamentari è arrivato alla Camera e presto lo calendarizzeremo in commissione", aggiunge Brescia.(Com)