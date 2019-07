Torino: minaccia di morte la moglie e aggredisce due carabinieri, 41enne arrestato a Volvera

- Nel pomeriggio di ieri a Volvera (provincia di Torino), un cubano di 41 anni ha iniziato a litigare animosamente in casa con la moglie in via di separazione. La discussione si è fatta sempre più accesa, sono iniziate le minacce di morte e a seguire il lancio di oggetti vari presenti nelle stanze. La donna, impaurita, ha così deciso di chiamare i carabinieri che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo dell’aggressione. All’arrivo dei militari la donna è scesa repentinamente dall’appartamento, mentre l’uomo l’ha inseguita calandosi in strada dal balcone al primo piano dello stabile, continuando a lanciare di tutto contro di lei. Le minacce di morte si sono poi concentrate nei confronti dei due carabinieri di None intervenuti sul posto per sedare la lite ed evitare più tragiche conseguenze. L’aggressore, a quel punto, allo scopo di divincolarsi per non essere fermato, si è dato alla fuga nei vicini campi, ma è stato definitivamente fermato dopo una colluttazione con i militari. Uno dei due carabinieri, visitato all’ospedale di Pinerolo, ha un trauma contusivo ed escoriazioni agli arti superiori e ginocchio, con prognosi di giorni 15. Per l’arrestato si sono invece aperte le porte del carcere “Lo russo – Cotugno” di Torino per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. (Rpi)