Possibile: Brignone lancia piattaforma "Il Firmamento" per adesione a raccolta firme elezioni

- "Gireremo l'Italia e abbiamo messo in piedi la piattaforma Il Firmamento, non per chiuderci in un recinto. Sarà uno strumento sul web per raccogliere le adesioni alla raccolta delle firme per le prossime elezioni. Lo afferma la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, in chiusura del Politicamp 2019. "Indipendentemente da quando si voterà, i partiti devono raccogliere le firme per presentare le liste e noi ci prepariamo. La nostra non è una chiusura al dialogo, ma vogliamo farlo con delle condizioni progettuali - prosegue -. Siamo tutti d'accordo sull'ambiente, sul lavoro, sull'antifascismo. Ma poi bisogna mettere in pratica tutto questo. Non siamo più disposti a contrattare al ribasso, ci abbiamo provato e sbattuto il muso. Il Firmamento è quindi uno strumento per favorire il protagonismo dei giovani, delle donne, per realizzare i punti che prevediamo". Parlando dal palco di Senigallia, Brignone ricorda la situazione delle aree colpite dal sisma: "I terremotati pretendono la ricostruzione, non aiuti. E ripeto: la pretendono non la chiedono ed è giusto che sia così. Noi stiamo facendo i pacchi per sostenerli, li rifaremo. Ma devono fare qualcosa anche le Istituzioni, dal governo nazionale all'Unione europea. Ma questo governo sta facendo, anzi non sta facendo nulla come i precedenti". (Com)