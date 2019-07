Autonomia: Gregori (Pd), vogliono gli steccati tra italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È surreale quanto sta accadendo con la discussione sulle autonomie. Vogliono gli steccati tra italiani. Si continua a fare propaganda sutemi di importanza costituzionale e sul futuro economico culturale e sociale del paese intero, mettendo a rischio l'unità nazionale, aumentando le disparità tra regione e regione". È quanto afferma, in una nota, Augusto Gregori della segreteria del Pd Lazio. "Con il disegno, così come pensato - continua Gregori -non sarebbero più garantiti gli stessi servizi fondamentali di base a tutti, creando cittadini di serie A e cittadini di serie B, tessuti produttivi di serie A e tessuti produttivi di serie B: sarebbe un processo veramente rischioso per l'intero paese. Non si possono creare tante piccole repubbliche. E poi, in tutto ciò che ruolo ha Roma rispetto al concetto di autonomie differenziate? Come si può non mettere al centro di tale riforma la Capitale d'Italia? La città che dovrebbe essere il simbolo dell'Italia nel mondo già oggi sta vivendo una grande emergenza economica e sociale, bisognerebbe pensare a ciò che meglio per il paese e non a cosa conviene fare per affermarsi a livello elettorale. Apriamo gli occhi difronte a questi rischi prima che sia troppo tardi". (Com)