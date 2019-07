Libano: Banca mondiale, approvazione finanziaria "buon primo passo"

- L'approvazione della legge di bilancio per il 2019 in Libano è "un buon primo passo". Lo ha scritto su Twitter il direttore regionale della Banca mondiale per il Medio Oriente, Saroj Kumar Jha. Il rappresentante della Banca mondiale ha invitato le autorità del paese dei cedri ad attuare le misure previste dalla presente legge finanziaria. "Affinché i risultati siano considerati un successo, chiediamo una reale attuazione delle misure previste nel bilancio", ha detto. "Il Libano ha appena adottato un bilancio che mira a ridurre significativamente la spesa fiscale, dopo un dibattito nazionale che ha coinvolto pienamente il governo e il parlamento", ha concluso. Lo scorso 19 luglio, il parlamento libanese ha adottato la legge finanziaria 2019 con 83 voti a favore, 18 contrari e un astenuto. L’approvazione è avvenuta dopo circa tre mesi di consultazioni. In aula erano presenti 102 dei 128 deputati. Contrari al progetto di legge il blocco parlamentare Repubblica forte, formato dalle Forze libanesi, i deputati della società civile, del partito Kataeb e dell’Incontro consultivo (i sei deputati sunniti prosiriani). L’approvazione della finanziaria consentirà di avviare una parte delle riforme che la leadership libanese si è impegnata a realizzare ad aprile 2018 in occasione della Conferenza di Parigi Cedre, dedicata al rilancio dell’economia del paese dei cedri. (Res)