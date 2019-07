Farnesina: alpinista bloccato in Pakistan, ministro Moavero in contatto “costante” con la famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento all'appello dei familiari dell'alpinista Francesco Cassardo, vittima di un incidente in Pakistan, il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Enzo Moavero Milanesi conferma che da ieri con Farnesina e ambasciata d’Italia ad Islamabad si sta chiedendo alle autorità pachistane di fare il massimo per soccorrerlo nei tempi più rapidi. È quanto si legge in un tweet della Farnesina, che è attualmente in contatto “costante” coi familiari dell’alpinista, bloccato da ieri in gravi condizioni dopo una caduta di 500 metri sul monte Gasherbrum VII. In precedenza Stefano Cassardo, fratello dell’alpinista, aveva mandato un messaggio al ministro Moavero per chiedere collaborazione per salvarlo. Con Cassardo si trovava un altro alpinista italiano, Cala Cimenti. (Res)