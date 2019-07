Regione Lazio: grande successo per il secondo week end de "L'estate delle meraviglie"

- "Tra Musica e Magia", il secondo appuntamento de "L'Estate delle Meraviglie", programmato per il week-end dal 19 al 21 luglio, ha registrato una grande partecipazione delle cittadine e dei cittadini ai 150 eventi ed iniziative che la Regione Lazio ha programmato in collaborazione con i Comuni del territorio. In particolare in questo week end è stata inaugurata la nuova gestione della Regione Lazio della Grotte di Pastena e Collepardo con un suggestivo concerto del sassofonista Stefano Di Battista, che sabato pomeriggio ha intrattenuto il pubblico all'interno dell'affascinante scenario della Grotta di Pastena, organizzato in collaborazione con Atcl. Oggi, invece, è stato il Pozzo D'Antullo a Collepardo a ospitare, nella sua incredibile ambientazione, i Fattacci in concerto con l'animazione di Warner Circus. "Si conclude oggi – dichiara il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti - un altro week-end della programmazione estiva dell'Estate delle Meraviglie. Cittadini e turisti sono stati coinvolti nelle numerosissime iniziative di spettacolo dal vivo, concerti e cinema all'aperto che hanno animato ogni angolo del Lazio, organizzate in collaborazione con i Comuni aderenti. Il nostro impegno è stato ripagato dall'importante partecipazione dei cittadini dimostrando ancora una volta che la cultura può essere un veicolo di rilancio e valorizzazione del territorio". Il programma delle prossime iniziative è consultabile su www.estate.visitlazio.com. (Com)