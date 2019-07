Rifiuti Roma: Ama, con il "Piano mare" potenziate raccolta differenziata e pulizia su litorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ama "ha anche potenziato il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti per le 77 utenze non domestiche del Porto turistico di Roma (uffici, negozi, attività di ristorazione, ecc.). Anche in questo caso è stata avviata per la prima volta la raccolta dedicata delle cassette in plastica che si aggiunge a quella delle altre 5 frazioni. Le attività commerciali devono esporre le varie frazioni di rifiuto presso i 13 punti di conferimento realizzati a ridosso dell'area parcheggio, secondo il calendario di raccolta previsto. Presso le banchine sono inoltre state realizzate 2 postazioni con un contenitore per ciascuna frazione (carta, multi-materiale, organico e indifferenziato) destinate al conferimento dei rifiuti dei natanti ormeggiati. Ulteriori 4 postazioni (costituite da due contenitori per ciascuna frazione di materiale) sono state posizionate presso il molo di attracco sul lato mare. Importante novità nel piano mare 2019 è l'affidamento a un unico soggetto della raccolta di tutte le frazioni di rifiuto, che consentirà un controllo più puntuale dei materiali differenziati; controllo svolto anche grazie al piano mirato di verifica e accertamento. Un nucleo dedicato di agenti accertatori Ama, infatti, svolge con il supporto della Polizia locale di Roma Capitale attività di verifica sul corretto conferimento dei rifiuti presso tutte le utenze non domestiche del lungomare e del Porto turistico. Parte integrante del piano è la campagna informativa con il claim 'Il rifiuto è tuo, non lasciarlo agli altri', che intende sensibilizzare i bagnanti sulle buone pratiche della raccolta differenziata e a non abbandonare rifiuti in spiaggia o su strada. Ama ha fornito a tutte le attività balneari un kit da distribuire ai cittadini che prevede cartoline e locandine sulla corretta raccolta differenziata e sui tempi di degradazione dei materiali, un gioco quiz per i più piccoli e un cono posa cenere in cartone riciclato. Alle utenze non domestiche sono stati inoltre consegnati i calendari di raccolta e la guida esplicativa sulle modalità di separazione dei materiali. Partirà a breve anche una campagna affissioni dedicata al tema ambientale". (Com)