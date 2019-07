Italia-Sudafrica: Mandela Day, domani a Roma i concerti di "The Liberation Project" (2)

- Gli artisti di The Liberation Project canteranno canzoni inneggianti alla libertà, sia africane che cubane, e canzoni dei partigiani italiani, nell’intento di esprimere solidarietà e amicizia. A luglio di ogni anno il Sudafrica celebra il mese di Nelson Mandela. Nel giorno della nascita di questa icona globale di pace, riconciliazione e costruzione della nazione, il 18 luglio, che è stato designato dalle Nazioni Unite come International Nelson Mandela Day, le persone in tutto il mondo dedicano 67 minuti del loro tempo a un’azione di buona volontà. In tal modo, si cerca di fare la differenza nel migliorare la vita degli altri, offrendo volontariamente il proprio servizio in memoria dei 67 anni della vita in cui Nelson Mandela ha combattuto per la giustizia sociale. Quest’anno, il Sudafrica celebra anche un anniversario storicamente significativo: 25 anni da quando i sudafricani hanno ottenuto la loro libertà e il paese è passato trionfalmente alla democrazia. (Com)