India: addio a Sheila Dikshit, per quindici capo del governo del Territorio di Nuova Delhi

- Si sono svolti oggi a Nuova Delhi, in India, I funerali di Stato di Sheila Dikshit, morta ieri a 81 anni per problemi cardiaci, per quindici capo del governo del Territorio della capitale. Centinaia di persone hanno reso omaggio alla politica, esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), tra i quali diversi dirigenti del partito, come Sonia Gandhi e l’ex primo ministro Manmohan Singh. Sonia Gandhi ha parlato di lei come di “una sorella maggiore” e ha definito la sua morte “una grande perdita”. Il presidente del partito progressista, Rahul Gandhi, ha salutato “l’amata figlia del Congresso” con un messaggio via Twitter in cui ha ricordato lo “stretto legame personale” che li univa. (segue) (Inn)