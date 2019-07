India: addio a Sheila Dikshit, per quindici capo del governo del Territorio di Nuova Delhi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nata come Sheila Kapoor nel 1939 nello Stato del Punjab, si trasferì da giovane nella capitale, conseguendo una laurea in storia all’Università di Nuova Delhi. Entrò nel parlamento federale, nella Camera del popolo (bassa) nel 1984 e nel governo di Rajiv Gandhi due anni più tardi, come sottosegretaria per gli Affari parlamentari, restando deputata fino al 1989. La sua attività politica si è poi svolta nel Territorio di Nuova Delhi, che ha governato per tre mandati, dal 1998 al 2013, quando il Congresso è stato sconfitto dal Partito dell’uomo comune (Aap). Nel 2014 ha ricoperto per alcuni mesi la carica di governatore statale del Kerala. (Inn)