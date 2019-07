Iran: Zarif contro Bolton, prudenza e lungimiranza per evitare pantano

- Soltanto la "prudenza e la lungimiranza" possono evitare di essere trascinati in un pantano. E' questo il monito lanciato oggi dal ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, attraverso un messaggio su Twitter, al Regno Unito. Il capo della diplomazia iraniana si scaglia contro il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, che "non è riuscito a coinvolgere Donald Trump nella guerra del secolo", quindi adesso "sta spruzzando il suo veleno contro in Regno Unito". Lo scorso 4 le autorità di Gibilterra hanno fermato la petroliera iraniana Grace con l'ccusa di trasporto di petrolio in Siria, in violazione delle sanzioni Ue. Il 19 luglio, le autorità iraniane hanno bloccato la petroliera Stena Impero, tuttora nel porto di Bandar Abbas, per aver urtato un peschereccio iraniano. (Res)