Ucraina: presidente Zelensky, prossima governo sarà guidato da un economista

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato oggi che preferirebbe avere un economista senza formazione politica alla guida del prossimo governo. “Penso che debba trattarsi di un economista assolutamente professionale e che non debba avere un profilo politico. Voglio che questa persona sia assolutamente indipendente”, ha detto Zelensky parlando alla stampa subito dopo aver votate nel suo seggio per le elezioni parlamentari. I seggi elettorali sono stati aperti alle 8 locali (le 7 in Italia) e si chiuderanno alle 20 locali (le 19 in Italia). Un totale di 24 partiti politici e circa 3.220 candidati provenienti da collegi elettorali a mandato unico sono in lizza per i seggi del nuovo parlamento (Verkhovna Rada). Quella odierna potrebbe essere una tornata elettorale che modificherà completamente l’assetto politico del paese, consegnando definitivamente al presidente Zelensky il potere di avviare le riforme promesse in questi mesi. Il suo partito, Servo del popolo, punta dichiaratamente ad ottenere la maggioranza dei voti, un traguardo che potrebbe riuscire a raggiungere, nonostante il complesso sistema elettorale ucraino, di tipo misto, che prevede metà dei 450 deputati eletti tramite proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento e l’altra con l’uninominale secco. (segue) (Res)