Ucraina: presidente Zelensky, prossima governo sarà guidato da un economista (2)

- I sondaggi danno la formazione fondata da Zelensky vicina alla soglia del 50 per cento dei consensi e comunque stabilmente sopra il 40 per cento, distanziando nettamente gli altri partiti. Servo del popolo potrebbe aggiudicarsi oltre 220 seggi, con 226 richiesti per la maggioranza, il che permetterebbe al capo dello Stato di contare sul sostegno richieste alle proposte di legge che ha annunciato già nel corso della campagna elettorale per la presidenza. Il secondo partito nei sondaggi è la Piattaforma di opposizione-Per la vita, formazione dichiaratamente filo-russa, il cui leader Viktor Medvedchuk ha costanti contatti con le istituzioni di Mosca. Come riferito da alcuni analisti, il 15 per cento di consensi di cui godrebbe attualmente la formazione equivale in sostanza alla percentuale di abitanti di origine russa residenti in Ucraina, comunque troppo pochi per pensare di spostare il parlamento di Kiev verso il Cremlino, come avvenuto in passato. Una eventuale fazione Piattaforma di opposizione-Per la vita presso la Verkhovna Rada si aggiudicherebbe comunque una sessantina di deputati, bastevoli a rendere il gruppo il secondo nel parlamento. (segue) (Res)