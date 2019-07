Ucraina: presidente Zelensky, prossima governo sarà guidato da un economista (3)

- In questo contesto, Medvedchuk potrebbe venire nominato vicepresidente della Rada, ruolo già ricoperto fra il 2000 e il 2001. In terza posizione nei sondaggi la formazione Solidarietà europea (Se), la creatura politica di Petro Poroshenko, lontana dai fasti delle precedenti elezioni, quando si aggiudicò il 21 per cento dei voti su scala nazionale ma soprattutto la vittoria in 69 distretti in tutto il paese. Solidarietà europea si fermerebbe sotto il 10 per cento, con un computo totale di deputati che si attesterebbe a circa 50, lontano ricordo dei 140 della passata legislatura. Altro volto noto della politica ucraina a entrare ancora una volta in parlamento sarebbe Yulia Tymoshenko, il cui partito Patria (Batkivschyna) oscilla nei sondaggi fra il 7 e il 9 per cento, per un totale di deputati che potrebbe avvicinarsi a 30. Sia Poroshenko che Tymoshenko hanno subito più di tutti l’ascesa di Zelensky nella politica nazionale negli ultimi mesi, considerando che ancora a dicembre scorso erano dati come i due sfidanti al ballottaggio per le presidenziali in tutte le rilevazioni demoscopiche. (Res)