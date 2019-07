Tav: Meloni, solidarietà a Forze ordine, Pd e M5s condannino violenti

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, esprime la "piena solidarietà" del partito "alle nostre Forze dell'ordine, aggredite in Val di Susa dai soliti violenti: idioti che non sanno nemmeno cosa sia il Tav ma per i quali ogni scusa è buona per sfogare tutta la loro stupidità e intolleranza". "Spero - scrive su Facebook - che per questi personaggi che offendono i nostri uomini e donne in divisa ci sia una pena esemplare e soprattutto spero che questa volta il Pd e il M5s condannino questa gente, perché per ora stanno zitti e come sempre fingono di non vedere. Chi tace è complice».(Com)