Venezuela: Maduro invita paesi non allineati a “costruire un mondo senza imperi egemonici” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’incontro ha preso parte anche il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif, che ha affermato che l’intervento degli Stati Uniti sulla situazione in Venezuela è un esempio di “palese mancanza di rispetto per il diritto internazionale”. Zarif ha accusato gli Usa anche di “terrorismo economico” per le sanzioni imposte e “avventurismo unilaterale”. In difesa del multilateralismo si è espresso anche il ministro degli Esteri della Bolivia, Diego Pary Rodríguez, per il quale quella multilaterale è l'unica dimensione in cui popoli e gli Stati possono discutere su un piano di parità. (segue) (Brb)