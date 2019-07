Venezuela: Maduro invita paesi non allineati a “costruire un mondo senza imperi egemonici” (3)

- Di “terrorismo economico” da parte degli Stati Uniti contro il Venezuela ha parlato anche il viceministro degli Esteri della Russia Sergej Rjabkov; riferendosi alle iniziative statunitensi, il rappresentante di Mosca ha detto che “non si basano sul diritto internazionale” e riferendosi alla presidenza Maduro ha detto che “la legittimità del governo di questo paese non può essere messa in discussione”. Rjabkov ha manifestato la volontà del governo russo di rafforzare la cooperazione col Movimento dei paesi non allineati e ha poi avuto degli incontri bilaterali a margine della conferenza. (segue) (Brb)