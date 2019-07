Venezuela-Russia: incontro Maduro-Rjabkov, focus su cooperazione economica

- Il viceministro degli Esteri della Russia Sergej Rjabkov, in visita a Caracas, ha incontrato ieri il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, incontro di cui si è detto “onorato”; il rappresentante di Mosca ha avuto un colloquio anche con la vicepresidente venezuelana, Delcy Rodriguez. Maduro ha descritto il colloquio con Rjabkov come un “incontro di lavoro positivo”: in un messaggio via Twitter ha riferito che la conversazione si è concentrata sull’importanza di “dare impulso ai rapporti di cooperazione e di scambio, in tutti i campi, per promuovere lo sviluppo dei nostri popoli”. Anche Rodriguez ha rilasciato un comunicato in cui ha sottolineato che i due paesi hanno un’alleanza strategica da più di 16 anni, nell’ambito della quale hanno sottoscritto più di 250 accordi in diverse aree. “Il governo bolivariano continua a rafforzare i suoi rapporti di fratellanza e cooperazione con la Federazione Russa”, si legge nella nota. (segue) (Brb)