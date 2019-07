Venezuela-Russia: incontro Maduro-Rjabkov, focus su cooperazione economica (2)

- Rjabkov ha accennato all’espansione delle attività delle compagnie russe in Venezuela: “Abbiamo discusso in dettaglio della nostra cooperazione bilaterale e delle iniziative in questo ambito, del commercio in crescita, in particolare, di idee su come aumentare la presenza delle aziende russe qui, per la produzione di macchinari, droghe, idrocarburi”, ha spiegato. Il rappresentante del governo russo, inoltre, ha anche valutato positivamente i colloqui intervenezuelani promossi dalla Norvegia e ospitati da Barbados. “Sono lieto del fatto che l’ultimo ciclo dei colloqui a Barbados si sia concluso con una grande comprensione e avvicinamento tra le gravi difficoltà che ancora sussistono. Accolgo positivamente il fatto che il governo e quanti erano a Barbados dall’altra parte abbiano concordato di continuare a dialogare nel prossimo futuro”, ha commentato. (segue) (Brb)