Energia: ministro cipriota Lakkotrypis, presto nuove licenze di sfruttamento gas in giacimento Afrodite

- Il governo di Cipro rilascerà a breve le licenze di sfruttamento per il giacimento di gas di Afrodite. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia, Giorgos Lakkotrypis, citato dall’agenzia di stampa “Cna”. Il giacimento di Afrodite, situato nel blocco 12 della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro, è stato scoperto nel 2011 ed è la prima scoperta di gas mai avvenuta a Cipro. Il mese scorso il governo di Nicosia ha siglato un accordo preliminare con le compagnie energetiche Noble, Shell e Delek per l'assegnazione delle entrate derivanti dall'utilizzo del giacimento di Afrodite e per il trasferimento di gas naturale, mediante condotte sottomarine, sino al terminale di Idku in Egitto. Come riporta il quotidiano “Cyprus Mail”, il ministro Lakkotropis ha dichiarato che l'accordo rinegoziato con le società dovrebbe portare a 520 milioni di dollari all'anno come entrate statali, per un totale di circa 9,4 miliardi di dollari per il contratto che avrà la durata di 18 anni. Il ministro ha chiarito che, rispetto al contratto esistente, il nuovo accordo garantirà alle casse statali 850 milioni di dollari in meno, ma al contempo consentirà di concretizzare i piani energetici del paese. (segue) (Res)