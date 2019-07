Energia: ministro cipriota Lakkotrypis, presto nuove licenze di sfruttamento gas in giacimento Afrodite (3)

- Inoltre, il capo del dicastero dell’Energia cipriota aveva affermato allora che il governo era molto vicino a un accordo con i licenziatari del giacimento di gas Afrodite e che un piano di sviluppo e produzione era stato già redatto. "Rimangono solo alcuni punti legali (da concordare) in merito all'accordo tra noi", aveva affermato Lakkotrypis. Il ministro aveva notato che, ad eccezione del giacimento di Afrodite, l’esecutivo non ha ancora deciso quale sia l'opzione migliore per Cipro per sviluppare le sue riserve di gas, sottolineando che sono state prese in considerazione altre opzioni, come la costruzione di un terminal per il gas naturale liquefatto (Gnl). Lakkotrypis aveva osservato che il ministero ha avviato un dialogo con tutti i licenziatari nella Zee di Cipro per elaborare una pianificazione comune. Il progetto per collegare il giacimento di gas cipriota di Aphrodite alle infrastrutture egiziane attraverso un gasdotto potrebbe costare tra gli 800 milioni di dollari e 1 miliardo di dollari. (Res)