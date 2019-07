Trasporto aereo: Egitto, Lufthansa ripristina voli

- La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha ripreso i voli per Il Cairo, dopo l'interruzione di ieri, 20 luglio, per motivi di sicurezza non specificati. Secondo fonti della compagnia di bandiera sono stati ripristinati oggi voli regolari per la capitale egiziana. Ieri sia Lufthansa che la britannica British Airways hanno annunciato lo stop ai voli diretti al Cairo per ragioni disicurezza. Il vettore britannico ha annunciato uno stop ai voli di sette giorni. (Res)