Venezuela: Guaidò, “annunci importanti” nella manifestazione del 23 luglio (2)

- Nella stessa giornata il Gruppo di Lima si riunirà di nuovo a Buenos Aires. Un comunicato del ministero degli Esteri argentino ha reso noto che alla riunione parteciperanno i rappresentanti di Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Perù, Canada, Honduras, Panama, Paraguay e Santa Lucia; l’Ecuador e, per la prima volta, El Salvador saranno presenti come osservatori. Guaidò, si legge ancora nella nota, interverrà in videoconferenza. (segue) (Brb)