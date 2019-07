Venezuela: Buenos Aires conferma riunione Gruppo Lima il 23 luglio (2)

- Il ministro degli Esteri argentino, Jorge Faurie, ha sottolineato che il “risultato desiderato”, ovvero “elezioni e un regime democratico in Venezuela”, non è stato ancora raggiunto e che è necessario “mantenere questa pressione e continuare con la ricerca di una soluzione per le elezioni e la fine del madurismo”. Il prossimo incontro del Gruppo di Lima si svolgerà a breve distanza dalla pubblicazione del rapporto dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla situazione dei diritti umani in Venezuela e mentre proseguono i negoziati tra la presidenza di Nicola Maduro e l’opposizione sotto la mediazione della Norvegia: dopo quello di Oslo un nuovo ciclo di dialogo è stato ospitato da Barbados. (segue) (Abu)