Venezuela: Buenos Aires conferma riunione Gruppo Lima il 23 luglio (4)

- Il rapporto presentato il 4 luglio dall’Alto commissario dell’Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet, denuncia “gravi violazioni dei diritti economici, sociali e politici” nel paese e chiede al governo di porvi fine. Si sostiene che nell’ultimo decennio – e soprattutto dal 2016 – il governo venezuelano e le sue istituzioni hanno lanciato una strategia “mirata a neutralizzare, reprimere e criminalizzare l’opposizione politica e coloro che criticano il governo”. Il documento evidenzia l'impatto della profonda crisi economica, che ha privato la popolazione dei mezzi necessari per soddisfare i propri diritti fondamentali in termini, tra le altre cose, di cibo e cure mediche. Lo studio si basa su 558 interviste con vittime e testimoni di violazioni dei diritti in Venezuela e in altri otto paesi e copre il periodo da gennaio 2018 a maggio 2019. (segue) (Abu)