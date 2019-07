Ecuador-Usa: Moreno e Pompeo ribadiscono impegno comune contro narcotraffico e corruzione (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moreno ha ammesso che nonostante la cooperazione ci sono ancora aspetti della relazione da migliorare, ricordando che ci sono state diverse condanne per corruzione per le quali non è stata possibile l’estradizione, “per le particolari caratteristiche del sistema giudiziario degli Stati Uniti”. A proposito delle Galapagos, invece, ha ribadito che non c’è una nuova base per gli Stati Uniti nell’arcipelago, ma poiché la lotta contro il traffico di droga viene condotta essenzialmente in mare, “è necessario che gli aerei che il governo statunitense ha fornito all’Ecuador siano in grado di rilevare il traffico di droga” e quindi abbiano “un posto dove atterrare”. “L’unica cosa che stanno facendo quegli aerei è atterrare e ricaricare carburante per continuare a volare e nient’altro”, ha sintetizzato Moreno. (segue) (Brb)