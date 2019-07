Ecuador-Usa: Moreno e Pompeo ribadiscono impegno comune contro narcotraffico e corruzione (9)

- Infine, Moreno ha accennato al caso Julian Assange, il cofondatore di Wikileaks al quale ad aprile è stato revocato l’asilo nell’ambasciata ecuadoriana a Londra, dove si trovava da sette anni: “Abbiamo tutte le prove necessarie che la stanza in cui viveva Assange era diventata un centro di spionaggio per poter osservare, per poter rilevare attraverso l’hackeraggio alcuni elementi di difesa dell’economia, della politica a nome di paesi fratelli”. “Assange ora sta rispondendo davanti alla giustizia britannica che ci ha dato la garanzia che non sarà estradato in un paese dove la sua vita sarebbe in pericolo”, ha concluso. (segue) (Brb)