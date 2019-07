Ecuador-Usa: Moreno e Pompeo ribadiscono impegno comune contro narcotraffico e corruzione (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo è il terzo rappresentante del governo degli Stati Uniti a visitare l’Ecuador in poco più di un anno. Risale al 28 giugno 2018 l’incontro tra Moreno e il vicepresidente Usa, Mike Pence, a Quito, nella sede presidenziale, Palazzo di Carondelet, l’incontro che ha segnato una svolta dopo anni di rapporti tesi tra i due paesi. In quell’occasione è stato concordato di intensificare la cooperazione in materia di sicurezza delle frontiere e contrasto al narcotraffico, lotta alla corruzione e aiuti umanitari ai rifugiati venezuelani. (segue) (Brb)