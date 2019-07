Ecuador-Usa: Moreno e Pompeo ribadiscono impegno comune contro narcotraffico e corruzione (11)

- Il 22 maggio di quest’anno il ministero degli Esteri ecuadoriano ha ospitato un Dialogo politico bilaterale allargato al quale ha preso parte per gli Stati Uniti David Hale, sottosegretario di Stato competente in materia di Affari politici. L’incontro è culminato con la firma di cinque documenti di cooperazione. Poco prima, a fine aprile, inoltre, c’era stata un’altra visita di rilievo: quella del comandante del Comando meridionale degli Stati, ammiraglio Craig Faller, che ha incontrato il ministro della Difesa ecuadoriano, Oswaldo Jarrin, per pianificare le operazioni di pattugliamento aereo per individuare movimenti di criminali in mare. (Brb)