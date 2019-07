Usa: Pompeo atteso in Messico ed El Salvador, ultime due tappe del viaggio in America latina (2)

- A San Salvador, il segretario Pompeo incontrerà il presidente Nayib Bukele per discutere del "comune interesse nel ridurre la migrazione illegale e sostenere gli sforzi del presidente Bukele per creare opportunità economiche, combattere la corruzione e costruire un El Salvador forte e autosufficiente". La visita permetterà al segretario di Stato di rafforzare "la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, firmando un'estensione del contratto di locazione per un hub aereo per la lotta contro il traffico di droga" e per promuovere gli "sforzi congiunti per rafforzare l'applicazione della legge salvadoregna a sostegno della sicurezza nazionale degli Stati Uniti". (segue) (Was)