Usa: Pompeo atteso in Messico ed El Salvador, ultime due tappe del viaggio in America latina (3)

- Pompeo è già stato in Argentina e in Ecuador. A Buenos Aires ha partecipato alla riunione ministeriale sul contrasto al terrorismo nell’emisfero occidentale e ha avuto colloqui col presidente argentino Mauricio Macri, col suo ministro degli Esteri Jorge Faurie. Pompeo e Macri, ha riferito la portavoce del dipartimento di Stato Usa Morgan Ortagus, “si sono impegnati a espandere ulteriormente la cooperazione su una gamma di questioni bilaterali e globali, tra le quali la sicurezza, la democrazia, il commercio e gli investimenti”, e a continuare a combattere la criminalità transnazionale e il terrorismo. A Guayaquil Pompeo è stato ricevuto dal presidente ecuadoriano, Lenin Moreno. I due politici hanno avuto un colloquio in cui la lotta al traffico di stupefacenti e alla corruzione sono stati i temi bilaterali principali; tra le questioni internazionali l’attenzione si è concentrata sul Venezuela. (Was)