Trasporto aereo: Egitto, sospensione voli British Airways non presa da governo Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione dei voli verso Il Cairo della compagnia britannica British Airways non è stata decisa dal governo di Londra. Lo ha precisato il ministero dell’Aviazione civile egiziano in un comunicato. Secondo un funzionario del ministero vi è un coordinamento con l’ambasciata britannica al Cairo che conferma come la decisione della compagnia non sia stata presa dal ministero dei Trasporti o dal ministero degli Esteri. Durante il periodo di sospensione dei voli di sette giorni, Egyptair opererà un volo aggiuntivo verso l’aeroporto di Heathrow di Londra per gestire il flusso di passeggeri. Intanto, il ministero degli Esteri di Londra ha annunciato ieri, 20 luglio, la sospensione dei voli di British Airways per sette giorni “in via precauzionale, per consentire ulteriori valutazioni”. Venerdì 19 luglio, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha diffuso un avviso di viaggio ai cittadini statunitensi che vogliono recarsi in Egitto. La diplomazia Usa invita i cittadini a “considerare il rischio di recarsi in Egitto a causa della minaccia terroristica e di violenti gruppi dell’opposizione politica”. L’avviso di Washington sostituisce quello diffuso il 23 dicembre 2016. (Cae)