Roma: Cicchitto, Barbareschi ha evitato all'Eliseo la fine del teatro Valle a costo di invidia e indagini

- "In Italia, non appena si assume una iniziativa positiva, subito si viene colpiti prima dalla invidia dei concorrenti e poi magari da qualche magistrato. È il caso di Luca Barbareschi, che ha salvato il teatro Eliseo dalla disintegrazione e che adesso viene perseguito per la vendita di materiale interno avvenuta prima che egli avesse la responsabilità giuridica del teatro. Quanto al traffico di influenza non è altro che una accusa che può colpire chiunque legittimamente difenda gli interessi di un ente o di una azienda di cui ha la responsabilità ma il principale reato di cui si è reso responsabile Barbareschi è quello di avere evitato che il teatro Eliseo e il Piccolo Eliseo facciano la stessa fine a cui era condannato il teatro Valle". Lo dichiara, in una nota, Fabrizio Cicchitto, presidente ReL, Riformismo e Libertà. (Rer)