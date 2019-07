Tav: Salvini, nessuna tolleranza per criminali. Ora basta ambiguità, acceleriamo lavori

- Il ministro dell’Interno Matteo Salvini interviene sulla nuova ondata di protesta contro la Tav. “Chi attacca la Polizia e il cantiere della Tav in Valsusa attacca tutta l’Italia - dice -: le divise sono il simbolo di chi difende la sicurezza dei cittadini perbene, l’Alta Velocità è l’emblema di un Paese che vuole andare avanti e non indietro. Nessuna tolleranza per i criminali, mi aspetto condanne inequivocabili da tutti gli schieramenti politici. Basta ambiguità: ora controlli a tappeto, arresti e accelerazione dei lavori”. (Rin)