Milano: Comune rafforza misure sostegno affitto per giovani e pensionati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affitto sostenibile in città, in arrivo nuove proposte di incentivo per giovani e anziani. Lo annuncia Il Comune di Milano in una nota in cui spiega che, nell'ambito della strategia di sostegno alla locazione a canoni accessibili, uno dei principali volani di dinamismo e attrattività soprattutto per gli under 35, il Comune ha deciso di attivare alcune nuove misure per andare incontro alle esigenze delle fasce di cittadini più esposte. Milano è una delle città di maggior richiamo a livello europeo, grazie anche alla funzione trainante di molti settori, dal turismo all'offerta culturale, dall'università alle proposte innovative, dal design alla moda: un ruolo che fa aumentare la richiesta di locazione, soprattutto temporanea, che spesso si traduce in canoni elevati, quindi per molti inaccessibili. Resta infatti la necessità di dare risposte a quei cittadini che faticano a trovare una soluzione abitativa adeguata: giovani, nuclei in difficoltà a causa della riduzione del reddito, che stentano a mantenere l'abitazione in affitto e sono a rischio di sfratto, proprietari che hanno perso la casa per pignoramento e conseguente messa all'asta. Una platea di potenziali affittuari che necessitano di un'offerta più differenziata e a canoni più basso. Nasce da queste considerazioni il nuovo Progetto operativo annuale per Milano Abitare, l'Agenzia sociale per la locazione in convenzione con il Comune, redatto dall'Amministrazione e appena approvato dalla Giunta. (segue) (Com)