Milano: Comune rafforza misure sostegno affitto per giovani e pensionati (2)

- L'Agenzia si occupa in particolare di promuovere ed agevolare la sottoscrizione di contratti a canone concordato, ovvero più basso rispetto ai valori di mercato di circa il 40 per cento: una tipologia contrattuale che, grazie anche all'attenzione costante dell'Amministrazione, alla collaborazione con importanti gestori immobiliari, sta iniziando a prendere piede in città. Nel secondo semestre 2018 i contratti di questo tipo conclusi con il supporto dell'Agenzia sono stati 281, un numero più che triplo rispetto alla media dei semestri precedenti. E solo da gennaio ad oggi il numero supera le 400 unità. In totale, tra il lavoro di Milano Abitare e quello delle agenzie immobiliari si è arrivati a sottoscrivere in città tremila contratti, pari circa al 10 per cento di quelli complessivamente stipulati. Il Piano operativo, l'ultimo prima della chiusura della convenzione che scadrà nel marzo 2020, prevede come sempre l'utilizzo di fondi per agevolare la sottoscrizione di affitti a canone concordato (quest'anno a copertura delle attività è previsto l'utilizzo di oltre tre milioni di euro), con l'aggiunta di alcune importanti novità. Innanzitutto, infatti, introduce una misura dedicata agli inquilini pensionati per i quali il canone d'affitto dovesse incidere per oltre il 20 per cento sul reddito: il contributo (1.500 euro o 2.500 se il canone è concordato) verrà erogato al proprietario dell'appartamento in cui abitano a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte dell'impegno a non aumentarlo per un anno o a rinnovarlo alle stesse condizioni se in scadenza. (segue) (Com)