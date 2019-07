Torino-Lione: pietre e bombe carta al cantiere di Chiomonte, denunciati 20 No Tav

- Nella serata di ieri, nell’ambito dell’annuale “Campeggio studentesco No Tav", in corso di svolgimento dal 19 al 24 luglio presso il presidio permanente di Venaus, circa 200 partecipanti provenienti da diversi contesti territoriali, dopo essersi concentrati presso il campo sportivo di Giaglione, in corteo, attraverso il sentiero Gallo Romano, in violazione dell’ordinanza interdittiva del Prefetto di Torino, hanno raggiunto la “cancellata metallica rinforzata” di Chiomonte preventivamente dislocata sul sentiero boschivo al fine di evitare che i manifestanti raggiungessero l’area di interesse strategico nazionale del cantiere Tav. I manifestanti, oltre a proferire i consueti slogan contrari all’opera e contro le Forze dell’Ordine, hanno iniziato ad ammassare legname, pedane in legno e altro materiale infiammabile, provocando fiamme alte circa 4 metri, cercando nel contempo di sfondare la porta della cancellata metallica utilizzando un grande tronco di legno come ariete. (segue) (Rpi)