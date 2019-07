Torino-Lione: pietre e bombe carta al cantiere di Chiomonte, denunciati 20 No Tav (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Subito dopo, alcuni attivisti hanno tentato con un flessibile elettrico di creare un varco nella cancellata metallica (senza riuscirci) con un idrante artigianale realizzato proprio per l’impiego in area boschiva. Dopo pochi minuti, mentre la maggior parte dei manifestanti arretrava di qualche metro, una quindicina di facinorosi si sono resi responsabili del lancio, per circa dieci di minuti, di grosse pietre, petardi, bombe carta e razzi da segnalazione nautica. Subito dopo l’azione criminosa, il gruppo di antagonisti si è allontanato dalla cancellata metallica ricompattandosi con gli altri manifestanti ed il corteo ha fatto rientro nel comune di Giaglione ove la manifestazione si è conclusa. Gli agenti della Digos sono riusciti a riconoscere 20 militanti antagonisti che verranno denunciati per violazione del provvedimento prefettizio ex art. 650 c.p. e, taluni di loro, anche per accensioni pericolose. Inoltre, due di questi saranno deferiti all’autorità giudiziaria per inottemperanza al “foglio di via obbligatorio” dal comune di Giaglione, tra cui una militante catanese e un esponente di Askatasuna. (segue) (Rpi)