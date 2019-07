Roma: Sammarco (FI), Barbareschi,con l'Eliseo ha restituito un polo culturale alla città

- "Luca Barbareschi ha salvato un teatro e ha creato un polo culturale permanente aperto tutti i giorni nel cuore di una città come Roma doveda troppi anni non si muove più nulla. Barbareschi è un attore e produttore di successo internazionale. Non si conoscono i motivi per i quali venga letteralmente perseguitato. Giustamente nella sua intervista di oggi sottolinea un punto essenziale rispetto alle accuse improbabiliche gli vengono mosse: egli diventa affittuario a metà del 2015 e dunque è alquanto strano che gli si contestino fatti del 2014 retroattivamente quando nemmeno il suo nome veleggiava attorno al teatro. Inoltre, basterebbe guardare le foto dei calcinacci e dello stato di degrado in cui era tenuto il teatro per capire che le accuse non hanno ragion d’essere". Così, in una nota, Gianni Sammarco, responsabile della comunicazione di Forza Italia Lazio.(Com)