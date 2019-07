Commercio: Zingaretti, un miliardo in meno di incassi, italiani pagano furbizie Salvini-Di Maio

- Il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti, su Fecbook, attacca il governo sul fronte dei dati economici. "1 miliardo in meno di incassi nel commercio in un anno, dati drammatici di Confesercenti. Che seguono quelli dell'aumento del 99.8 per cento della cassa integrazione in un anno. L'Italia ha bisogno di meno tasse sul lavoro, di scommettere sull'ambiente, di più investimenti nella scuola, ricerca e università, di aprire cantieri e infrastrutture, di incentivi alle imprese. Salvini e Di Maio, il gatto e la volpe, di giorno litigano e di notte brigano e bloccano il Paese. Gli italiani pagano le loro furbizie". (Com)