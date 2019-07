Golfo: Iran, velocità indagini su petroliera dipende da collaborazione equipaggio

- La velocità delle indagini sulla petroliera battente bandiera britannica Stena Impero dipende dalla cooperazione del suo equipaggio e dal nostro accesso alle prove necessarie per esaminare i fatti. Lo ha dichiarato oggi llah-Morad Afifipoor, direttore generale del porto della provincia di Hormozgan e dell'autorità marittima. La Stena Impero e i 23 membri dell'equipaggio si trovano nel porto di Bandar Abbas dopo che i Guardiani della rivoluzione islamica (pasdaran) lo ha sequestrato venerdì, 19 luglio, dopo lo scontro contro un peschereccio iraniano. Sabato, 20 luglio, i pasdaran hanno pubblicato un video che mostra la nave circondata da motoscafi prima che uomini in passamontagna scendano lungo una corda da un elicottero sulla nave. Le autorità iraniane spiegano di aver bloccato la petroliera per non aver risposto alle chiamate di soccorso e di aver spento il suo transponder dopo aver urtato un peschereccio. L'equipaggio è composto da 18 indiani, tra cui il capitano, tre russi, un lettone e un filippino. "Tutti loro sono in piena salute, sono sulla nave e la nave è ancorata in un luogo sicuro", ha detto Afifipoor. "Siamo pronti a soddisfare i loro bisogni, ma dobbiamo svolgere le indagini", ha aggiunto. (Res)