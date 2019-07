Mafia: Tofalo, ricordando Boris Giuliano riconosciamo impegno e lotta tutti gli uomini Stato

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, ricorda Boris Giuliano in occasione del 40 anniversario della sua uccisione per mano di cosa nostra. "Il 21 luglio 1979 venne assassinato, da cosa nostra, Giorgio Boris Giuliano, capo della Squadra Mobile di Palermo. Con il suo ricordo, nel quarantesimo anniversario, riconosciamo il grande impegno di tutti gli uomini dello Stato impegnati ogni giorno nella lotta al fenomeno mafioso". (Com)