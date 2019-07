Grecia: proteste davanti ad ambasciata tedesca, arrestate sei persone ad Atene

- Sei persone sono state arrestate in relazione ad un’aggressione ad ufficiali di polizia avvenuta venerdì scorso nei pressi dell'ambasciata tedesca ad Atene. Lo riferisce il quotidiano “Kathimerini”, secondo cui i sospettati – cinque cittadini stranieri e un greco – facevano parte di un gruppo più ampio di circa 20 persone che stavano inscenando una protesta davanti all'ambasciata. Secondo quanto riferito da testimoni, i manifestanti hanno preso a calci e pugni gli ufficiali di polizia che impedivano loro di avvicinarsi all'ambasciata, ferendone lievemente tre. Tutti e sei gli arrestati sono stati in seguito rilasciati in attesa di giudizio, ma dovranno effettuare il check-in presso la stazione di polizia locale ogni due giorni.(Gra)