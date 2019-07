Mafia: Casellati su Boris Giuliano, suo sacrificio in nome giustizia parte storia nostro Paese

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ricorda il vicequestore Boris Giuliano ucciso in un attentato di mafia il 21 luglio 1979: “Quarant’anni fa lo Stato perdeva uno dei suoi servitori più capaci e fedeli in quella terra bellissima e difficile che è la Sicilia. Ma il nome di Boris Giuliano non è caduto nell’oblio, il suo sacrificio in nome del supremo interesse della giustizia fa parte della storia del nostro Paese”. Casellati aggiunge: “Se la battaglia contro cosa nostra negli anni ‘80 ha vissuto stagioni esaltanti, è anche grazie al lavoro che il vicequestore Giuliano aveva iniziato, mostrando coraggio e doti investigative fuori dal comune”. “Il suo esempio - conclude - continui a ispirare il lavoro delle forze dell’ordine impegnate ogni giorno nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata”. (Com)