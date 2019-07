Donbass: un morto e sette feriti in bombardamento ucraino a Pervomaisk nonostante cessate il fuoco

- Una persona è stata uccisa e altre sette sono rimaste ferite in un bombardamento condotto dalle forze armate ucraine della città di Pervomaisk, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Luhansk (Lpr). È quanto reso noto all’agenzia di stampa “Sputnik” dall'Ufficio del procuratore generale della Lpr. Secondo la stessa fonte, il bombardamento ha provocato una parziale interruzione di corrente a Pervomaisk. IL bombardamento è avvenuto nonostante sia entrato in vigore alla mezzanotte di oggi il cessate il fuoco a tempo indeterminato nel Donbass concordato mercoledì scorso dal Gruppo di contatto tripartito (Russia, Ucraina, Osce) sulla risoluzione del conflitto nella regione. L’accordo prevede anche un rapido scambio di prigionieri tra i contendenti secondo la formula “69 contro 208” (69 persone detenute nelle carceri delle repubbliche autoproclamate contro 208 incarcerate in Ucraina). (segue) (Rum)