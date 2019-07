Autonomia: Conte, insulti inaccettabili, riforma è per Italia intera non bandiera da sventolare

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto una lettera aperta ai lombardi e ai veneti per chiarire la sua posizione sull'Autonomia, alla luce delle critiche nei suoi confronti avanzate dai governatori delle due Regioni, Attilio Fontana e Luca Zaia. "Cari cittadini della Lombardia e del Veneto, ritengo doveroso rivolgere, a Voi direttamente, un chiarimento - Su molti giornali stanno montando le polemiche sul tema dell’autonomia differenziata, alimentate anche da dichiarazioni di esponenti delle forze di maggioranza, ma in particolare dalle prese di posizione dei governatori delle vostre Regioni. Il progetto riformatore è molto importante sul piano politico e molto complesso sul piano giuridico, ed era prevedibile che - approssimandosi i passaggi decisivi - la tensione politica e mediatica salisse sempre più. Il lavoro istruttorio sin qui svolto è stato molto faticoso. Si tratta di trasferire interi blocchi di competenze, legislative e amministrative, dallo Stato alle Regioni che lo richiedono. Devo ringraziare il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, per il grande impegno con cui ha portato avanti questo lavoro istruttorio. E devo ringraziare anche tutti i singoli ministri e i loro staff per avere lealmente collaborato a questa impegnativa opera di ricognizione delle materie e competenze trasferite, analizzando responsabilmente le varie ricadute (politiche, giuridiche, amministrative, economiche, sociali)". (segue) (Rin)