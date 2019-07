Autonomia: Conte, insulti inaccettabili, riforma è per Italia intera non bandiera da sventolare (3)

- Secondo il premier, "il giudizio finale andrebbe riservato alla bozza definitiva che verrà approvata dal Consiglio dei ministri". "Le polemiche politiche non mi sorprendono, considerate le mie responsabilità e, quindi, la mia esposizione - afferma Conte -. Confido però che possiate tutti apprezzare l’impegno enorme che stiamo profondendo per venire il più possibile incontro alle vostre richieste e, nel contempo, la responsabilità che abbiamo di rappresentare l’intera comunità nazionale. Se non potremo accogliere, per intero, tutte le richieste che ci sono pervenute e non potremo trasferire, in blocco, tutte le materie che ci sono state indicate, non sarà per insensibilità nei vostri confronti. Sarà per la convinzione che, piuttosto che declamare - a esclusivo uso politico e mediatico - una cattiva riforma sicuramente destinata a cadere sotto la scure della Corte costituzionale, è preferibile realizzare un progetto ben costruito, che vi offra vantaggi reali, che siano sostenibili anche nel tempo. Senza contare che questo progetto riformatore non è questione affidata esclusivamente alla dialettica Governo-Regioni, in quanto l’ultima parola spetta al Parlamento: un progetto ben strutturato e ben sostenibile sul piano costituzionale potrà superare più agevolmente e rapidamente l’approvazione parlamentare". (segue) (Rin)