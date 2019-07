Grecia: premier Mitsotakis, elezioni del 7 luglio hanno concluso “ciclo di crisi”

- Le elezioni politiche dello scorso 7 luglio in Grecia hanno concluso il ciclo di crisi del paese, che ora può guardare avanti con fiducia. È quanto dichiarato dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ieri sera nel suo primo discorso al parlamento di Atene dalla sua entrata in carica in vista del voto di fiducia al governo, previsto per oggi. “Il mandato del popolo era specifico e cristallino: la Grecia con un governo a maggioranza può andare avanti con il duro lavoro, e il mio governo e io onoreremo assolutamente questo mandato. La nostra missione è collegare i salari alla crescita, in modo che ognuno abbia una quota di prosperità”, ha detto Mitsotakis, citato dall’agenzia di stampa “Amna-Mpa”. Annunciando misure volte a incentivare le opportunità per i giovani attraverso un sistema dell’istruzione che smetta di produrre persone disoccupate, il neo premier ha quindi promesso nuove regole sul mercato del lavoro e sulla protezione dei dipendenti, nonché un buon sistema di sanità pubblica, annunciando inoltre un taglio del 22 per cento all'imposta patrimoniale a partire da agosto. (segue) (Gra)